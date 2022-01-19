Во время перерыва судебного заседания в Червонозаводском суде Харькова, где сегодня, 19 января, решается вопрос о продлении срока содержания 16-летнего Николая Харьковского под стражей, подросток цинично высказался о погибшем водителе машины, которую он протаранил. Николай Харьковский заявил, что погибший был пьян, передает Status Quo.

Так, в перерыве заседания суда дочь погибшего водителя спросила Николая, зачем тот ей улыбается. Адвокат подростка Инна Данилова сразу вмешалась, призвав не провоцировать ссору. В свою очередь подросток, продолжив улыбаться, негромко произнес: «Бухим меньше ездить надо!»

Напомним, экспертиза подтвердила, что погибший водитель Chevrolet был пьян. Результаты экспертизы подтвердил «Суспільному» представитель потерпевшей стороны Игорь Черняк.

В свою очередь, адвокат Коли Харьковского Инна Данилова отметила, что у погибшего водителя есть две причины смерти. Первая — телесные повреждения, полученные в ходе ДТП, вторая — сопутствующая причина смерти — сильная алкогольная интоксикация.

А Игорь Черняк заявил, что наличие алкоголя указано как сопутствующий фактор, и это не значит, что данный фактор как-то привел к смерти, потому что это не является причиной гибели. Избежать же ДТП было невозможно, это показала техническая экспертиза.

В прокуратуре Харьковской области официально заявили, что в крови погибшего было обнаружено 3,65 промилле.

Ранее сообщалось, что Николай Харьковский, обвиняемый по делу о ДТП с Infiniti, может выйти на свободу. Об этом заявили в адвокатском объединении «Миллер», которое представляет интересы семьи погибшего в ДТП.

По словам адвокатов, срок содержания Харьквоского в СИЗО истекает 26 января.

По их словам, возникает риск того, что обвиняемый может пытаться избежать наказания – например, покинет страну или попробует повлиять на свидетелей и потерпевших, что приведет к затягиванию рассмотрения дела.

Так, судья Червонозаводского районного суда Харькова Татьяна Янцовская, которая должна была рассматривать дело Харьковского, взяла самоотвод. После самоотвода Янцовской назначили новую судью – Юлию Сиренко. Однако она заболела, сообщили в Червонозаводском районном суде Харькова.

В связи с тем, что Юлия Сиренко находится на больничном, судью в этом производстве сменили. Дело Николая Харьковского рассматривает судья Ирина Благая.

Как сообщал ForUm, авария произошла около 20:40 26 октября в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в ​​Харькове.

16-летний водитель «Инфинити» пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель погиб на месте, трое пассажиров Инфинити - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

Позже полиция задержала 16-летнего водителя «Инфинити». Суд взял его под стражу.

Подозреваемый водитель по-разному комментировал обстоятельства ДТП журналистам: в одном случае он не отвечал на вопрос, был ли за рулем, в другом сказал, что отказали тормоза. Защитница водителя говорила, что он помнит только удар во время ДТП и просила освободить его под домашний арест.