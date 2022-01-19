В Украину прибыла очередная партия международной технической помощи от Великобритании Вооруженным силам Украины. В этот раз партнерами были предоставлены новые легкие противотанковые средства, сообщила пресс-служба Минобороны.

Заместитель министра обороны по европейской интеграции Анатолий Петренко отметил, что это будет укреплять оборонные способности Украины, а предоставленные средства будут использованы исключительно в оборонных целях.

«Безусловно, это укрепит наши войска, это усилит наши оборонные способности. И я хочу подчеркнуть, что эта помощь будет использована исключительно в оборонных целях, для защиты наших войск, для защиты критической инфраструктуры, и для защиты мирного населения, от любых проявлений, любых действий, которые смогут привести к эскалации» - подчеркнул Петренко.

Также замминистра поблагодарил народ и правительство Великобритании за оказанную поддержку и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

Напомним, Великобритания начала поставки Украине противотанкового оружия, чтобы помочь ей защититься от потенциального вторжения России, сгруппировавшей войска у границы с Украиной. СМИ отметили, что самолеты следовали не кратчайшим маршрутом, а облетели территорию Германии.