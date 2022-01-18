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Великобритания начала поставлять Украине противотанковое оружие, чтобы помочь защититься от потенциального вторжения России.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters и The Guardian.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что первые системы уже были доставлены 17 января, а небольшое количество британских военнослужащих будет проводить обучение в течение короткого периода времени.

Уоллес не уточнил количество и тип отправляемого вооружения, но сказал: «Это не является стратегическим оружием и не представляет угрозы для России. Его нужно использовать для самообороны».

«Они ближнего радиуса действия… но они могут заставить людей остановиться и задуматься, что они делают, и если танки войдут в Украину, вторгнутся в нее, то они станут частью защитного механизма», – сказал министр.

Британский журналист Джордж Эллисон написал в Twitter, что британские транспортные самолеты C-17 перевозят легкое противотанковое вооружение в Украину.

 

 

Судя по избранному пути, самолеты следовали не самым коротким маршрутом, минуя воздушное пространство Германии.

Об этом же нюансе пишет основатель Conflict News Кайл Глен.

Германия, вероятно, отказала в праве на пролет над своей территорией.

Издание «The Guardian» пишет, что доставляют, скорее всего, ручное легкое противотанковое оружие нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров.

Это оружие – не такое мощное, как противотанковые ракеты Javelin, поставляемые США в Украину с 2018 года, но может вывести из строя танк, ударив по нему сверху.
ForUm

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