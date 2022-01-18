Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, не появлявшийся на публике с начала массовых протестов и беспорядков в стране, 17 января выступил с видеообращением.

Он заявил, что никакого конфликта или противостояния в элите страны нет, а слухи о таком конфликте назвал безосновательными, передает Радио Свобода.

Назарбаев добавил, что с 2019 года пенсионер и сейчас «находится на заслуженном отдыхе» в столице Казахстана.

Также он утверждает, что целью беспорядков было «разрушение целостности страны и устоев государства». Он призвал беречь независимость Казахстана «как зрачок глаза» и выразил соболезнования родным и близким погибших в результате беспорядков.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

За несколько дней митинги стали массовыми, а требования – политическими, начались погромы, нападения на административные здания и мародерства. По последним данным, погибли 225 человек.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В стране был введен режим чрезвычайного положения.

7 января президент Касим-Жомарт Токаев заявил, что в городе действуют «террористы» и в связи с «внешней агрессией» попросил о военной помощи стран-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В Казахстан были отправлены военные пять стран ОДКБ, основу контингента составили российские военные.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении в стране военной миссии Организации договора коллективной безопасности. По его словам, войска ОДКБ будут выведены в течение 10 дней.