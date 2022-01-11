Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник подписал указ о назначении Алихана Смаилова новым премьер-министром страны и выступил в парламенте, сделав ряд заявлений, касающихся экономики и других сфер.

Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана в тот же день согласился с предложенной главой государства кандидатурой Смаилова и проголосовал за него. Согласно Конституции, президент Казахстана после консультаций с фракциями политических партий, представленных в мажилисе, вносит на рассмотрение этой палаты кандидатуру премьера для получения согласия на его назначение, передает Интерфакс.

С февраля 2019 года Смаилов занимал должность первого заместителя премьер-министра Казахстана. В разные годы он был министром финансов, помощником главы государства, президентом нацхолдинга «Казагро» и председателем агентства по статистике республики.

Ранее пост премьера занимал Аскар Мамин, назначенный на эту должность в феврале 2019 года. Однако 5 января правительство Мамина на фоне беспорядков в стране было отправлено в отставку, а Смаилов был назначен исполняющим обязанности премьера.

Вывод миротворцев

Кроме того, Токаев сообщил, что миссия миротворческих сил ОДКБ в Казахстане завершена, вывод миротворцев из страны начнется через два дня и займет не более 10 дней.

«В целом острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим, заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена», - объяснил казахстанский лидер такое решение.

5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью «в преодолении террористической угрозы», и уже в ночь на 6 января стало известно о решении совета ОДКБ направить в Казахстан миротворческий контингент.

Зарплаты чиновников

Президент объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат членов правительства, глав администраций (акимов) регионов и депутатов.

Глава государства напомнил, что вопрос о заработных платах чиновников активно обсуждался в конце 2021 года. Вместе с этим, по словам Токаев, их зарплаты справедливы. «Зарплаты у этой категории госслужащих вполне достаточны», - сказал он.