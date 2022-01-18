Украине противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско, сказал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью Укринформу.

«Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 тысяч. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 тысяч, а через неделю – 780 тысяч, – у Российской Федерации есть для этого все возможности. Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией Российской Федерации, которая сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих», - сказал он.

Залужный отметил, что доводил партнерам по НАТО, что это не иллюзия, это реальная угроза. «Следует учитывать, что нам противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско», - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Военный комитет альянса, по его словам, осознает эту угрозу и согласен с такими оценками.

Кроме того, Залужный заявил, что Украине не следует надеяться на военное вмешательство НАТО или помощь в виде военной техники. Однако НАТО заверили Украину в политической поддержке перед военной угрозой со стороны России.

Как сообщал ForUm, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины.

Дипломаты отрицательно оценили неделю переговоров высокого уровня со встречами между Вашингтоном и Москвой, а также отдельные раунды дискуссий с НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на фоне беспокойства Запада, что наращивание российских военных сил на границе с Украиной может стать прелюдией к вторжение.

Вашингтон и его союзники решительно отвергли требование Москвы по поводу «гарантий безопасности», исключающих расширение НАТО, и предупредили о «последствиях», если Россия возобновит свою агрессию против Украины.