также в разделеОбщество
Великобритания начала поставлять противотанковое оружие Украине
В Украине за сутки – 8558 новых случаев COVID-19 4
Харьковчанин требовал у бизнесмена $250 тысяч за «долг» 7
Спасатели нашли в Карпатах травмированного туриста-иностранца 24
Львовские медики прооперировали мужчину, который несколько лет ходил на корточках 21
Дело экс-представителя омбудсмена, устроившего драку в гостинице на Донбассе, передано в суд 16
Военный учет женщин: в Минобороны анонсировали изменения 39
Укрзализныця начинает установку нового главного эскалатора страны: рекомендации пассажирам 18
Убитого в 2016 году водителя BlaBlaCar Тараса Познякова похоронят 21 января 35
Суд вынес приговор убийце семьи фермеров на Виннитчине 23
В Одессе майнинговая ферма криптовалюты воровала электроэнергию Укрзализныци 21
Канада советует своим гражданам не ехать в Украину из-за агрессии России 14
Уголь из ОРДЛО: Суд арестовал имущество экс-министра Демчишина 26
Суд в Литве отложил рассмотрение жалобы осужденного ветерана АТО Радкевича 15
Следователи ГБР не смогли в аэропорту вручить повестку Порошенко 51
Землетрясение в Румынии ощутили на Одесчине 14
Реестр с данными украинских автовладельцев не поврежден вследствие кибератаки 13
В Украине после выходных – 5 тысяч новых случаев COVID-19 13

Украине противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско, сказал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью Укринформу.

«Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 тысяч. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 тысяч, а через неделю – 780 тысяч, – у Российской Федерации есть для этого все возможности. Давайте говорить об этом прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией Российской Федерации, которая сегодня насчитывает почти миллион военнослужащих», - сказал он.

Залужный отметил, что доводил партнерам по НАТО, что это не иллюзия, это реальная угроза. «Следует учитывать, что нам противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско», - подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Военный комитет альянса, по его словам, осознает эту угрозу и согласен с такими оценками.

Кроме того, Залужный заявил, что Украине не следует надеяться на военное вмешательство НАТО или помощь в виде военной техники. Однако НАТО заверили Украину в политической поддержке перед военной угрозой со стороны России.

Как сообщал ForUm, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины. 

Дипломаты отрицательно оценили неделю переговоров высокого уровня со встречами между Вашингтоном и Москвой, а также отдельные раунды дискуссий с НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на фоне беспокойства Запада, что наращивание российских военных сил на границе с Украиной может стать прелюдией к вторжение.

Вашингтон и его союзники решительно отвергли требование Москвы по поводу «гарантий безопасности», исключающих расширение НАТО, и предупредили о «последствиях», если Россия возобновит свою агрессию против Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги