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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может сфабриковать предлог для вторжения на территорию Украины. 

Об этом он сказал на брифинге в Белом Доме, передает Украинская правда.

«Американские спецслужбы определили, что Россия закладывает основу для возможности сфабриковать предлог для вторжения, в том числе с помощью диверсионной деятельности и информационных операций, обвиняя Украину в подготовке готовящегося нападения на российские войска на востоке Украины. Мы видели этот сценарий в 2014 году, и они готовят его снова», - заявил чиновник.

Салливан отметил, что Соединенные Штаты «готовы в любом случае».

В то же время советник Джо Байдена отметил, что у США пока нет подтверждений того, что Россия решилась на военную агрессию против Украины.

Относительно переговоров с Россией он заявил, что в США все еще считают, что «путь дипломатии может работать».

При этом, по его словам, США готовы к любому результату переговоров с РФ относительно безопасности в Европе.

«Мы готовы к любым вариантам. Мы готовы добиваться прогресса за столом переговоров. Мы готовы делать необходимые и надлежащие шаги для защиты наших союзников, поддержки наших партнеров и жесткого ответа на любую неприкрытую агрессию, которая может произойти (относительно Украины, – ред.)».
ForUm

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