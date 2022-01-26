Министерство здравоохранения Дании предложило со следующей недели снять все оставшиеся ограничения в рамках борьбы с COVID-19, сообщает в среду The Guardian.

Министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике отметил, что правительство намерено следовать рекомендациям экспертов, которые во вторник предложили отменить все ограничения к 1 февраля.

Чтобы это предложение вступило в силу, его еще должен утвердить парламент, передает Интерфакс.

В случае одобрения ночные клубы могут вновь открыться, в ресторанах смогут продавать алкоголь и после 22:00, а пассажиры смогут садиться в транспорт без масок, отмечают СМИ.

Несмотря на высокую контагиозность штамма «омикрон», на прошлой неделе похожие предложения звучали от властей Великобритании, Ирландии и Нидерландов.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, в Дании с начала пандемии коронавирусом COVID-19 заразились 1,4 млн человек, из них 3,6 тыс. пациентов скончались, а 973,6 тыс. человек переболели и выздоровели.