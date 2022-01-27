Украина станет ключевым получателем технической помощи Дании в рамках следующей фазы Датской программы европейского соседства DANEP в период 2022-2026 годов с общим бюджетом в 170 млн евро, 73 из которых будут направлены на проекты в Украине.

Об этом ForUm'у сообщили в пресс-службе МИД.

«Высоко ценим стремление датского правительства наращивать экономическое и инвестиционное сотрудничество с Украиной. Это посылает четкий сигнал иностранным инвесторам о том, что, несмотря на вызовы безопасности, ситуация остается под контролем, наше государство демонстрирует экономический рост, оно привлекательно для инвестиций и успешных коммерческих проектов», – подчеркнул Кулеба.

Министр во время визита в Данию встретился с ведущими экспертами и представителями неправительственных организаций страны, которым рассказал об усилиях Украины по защите мира, справедливости и безопасности в Европе, поиске путей политико-дипломатического урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта.