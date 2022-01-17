Силовики остановили автобус со сторонниками пятого президента Петра Порошенко, активистами и депутатами от «Европейской Солидарности» из Донецкой области. Об этом в Facebook сообщил депутат Краматорского городского совета Валерий Власенко.

Он обнародовал видеопроверки на блокпосту и отметил, что силовики безосновательно задерживают автобус.

«Команду «Европейской Солидарности» города Краматорска приостановили на блокпосту. Требуют для осмотра личные вещи. Почему-то считают, что мы какие-то преступники. Из-за этой задержки активисты из Краматорска могут не успеть в аэропорт до прибытия Порошенко», - говорится в сообщении.

Правоохранители получили указание от руководства проверять всех.

«Мы уже час стоим на блокпосту. У нас ищут «запретную символику» – говорят, будто георгиевские ленты. Я так понимаю, театр абсурда продолжается не только в Киеве, но и по всей Украине», - добавил депутат.

Как сообщал ForUm, сегодня, 17 января, Порошенко должен вернуться в Украину рейсом из Польши.

В этот же день в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения для Порошенко в виде содержания под стражей.

20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.