В Казахстане задержан вице-министр энергетики Жумабай Карагаев и другие причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области, сообщила пресс-служба Агентства по финмониторингу республики.

«Следственно-оперативной группой территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области задержаны вице-министр энергетики Республики Казахстан Жумабай Карагаев, руководители электронных торговых площадок и лица, причастные к необоснованному повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области», - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

Как отметили в ведомстве, в отношении Карагаева «постановлением суда санкционирована избранная органом следствия и поддержанная прокуратурой области мера пресечения в виде «содержание под стражей» сроком на два месяца».

Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в АФМ.

Ранее в субботу на сайте премьера Казахстана появилось сообщение об освобождении Карагаева от должности вице-министра энергетики.

50-летний Жумабай Карагаев в разные годы возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях, работал в структуре акимата Атырауской области. Был назначен вице-министром энергетики в декабре 2019 года.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Этим, по заявлению властей, воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины.

Больше всего пострадала Алма-Ата. В городе до сих пор идет антитеррористическая операция по выявлению участников незаконных акций и мародерств.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В стране был введен режим чрезвычайного положения.

11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о завершении в стране военной миссии Организации договора коллективной безопасности. По его словам, войска ОДКБ будут выведены в течение 10 дней.