Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его сайт также подвергся целенаправленной DDoS-атаке.

«Сегодня днем DDoS-атака произошла и на официальном сайте мэра Киева (kyiv.klichko.org). Ресурс целенаправленно пытались "положить". Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации. На сайте сработали защитные предохранители, и сейчас он работает в штатном режиме», - написал он в Телеграм .

Как сообщал ForUm, в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже возобновлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло.