Утечки персональных данных при хакерской атаке на ряд правительственных сайтов не произошло, сообщили ForUm'у в Минцифры.

«Мобильное приложение «Дия» работает в штатном режиме. Дия – безопасный продукт, не хранящий персональные данные, а только отображающий их из реестров», - говорится в сообщении.

Портал «Дия» отключен, как и ряд других правительственных сайтов. Это необходимо для локализации проблемы и предотвращения распространения атаки на другие ресурсы.

В настоящее время Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

Как сообщал ForUm, в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера. Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже возобновлена. Контент сайтов при этом остался без изменений, и утечки персональных данных не произошло.