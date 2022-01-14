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Как информирует Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

На главной странице этих сайтов было размещено сообщение провокационного характера. Контент сайтов при этом изменен не был, и утечки персональных данных не произошло.

Так, на сайте министерства иностранных дел и некоторых других можно увидеть следующее сообщение: «Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли».

Сообщение опубликовано на украинском, русском и польском языках.

С целью предотвращения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена ​​работа ряда других правительственных сайтов.

В настоящее время Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

Большая часть пострадавших государственных ресурсов уже восстановлена, другие будут доступны в ближайшее время.

Отмечается, что мобильное приложение Дия работает в штатном режиме.
ForUm

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