Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «терпение» у Москвы закончилось в ожидании реакции Запада на обнародованные ранее Кремлем «гарантии безопасности», а потому Россия ожидает письменного ответа на свои требования в течение недели. Об этом он сказал на своей ежегодной внешнеполитической пресс-конференции 14 января после того, как дипломатические переговоры с НАТО и США не смогли достичь прогресса из-за наращивания российских войск на границе с Украиной, передает Радио Свобода.

«Нашему терпению настал конец. Мы очень терпеливы. Но вы же знаете, что мы долго «запрягаем»? Вот запрягали мы очень долго, пора нам уже ехать... Ждем ответа от наших коллег, ответов письменных, положенных на бумагу, как это сделали мы, внося свои предложения. Но между тем, конечно, продолжим работу над тем, чтобы мы были готовы при любом развитии событий», – сказал Лавров.

По его словам, Кремль не будет ждать «бесконечно» ответа Запада на требования Москвы, чтобы НАТО не расширялось на восток и не развертывало войска в Украине и других странах бывшего Советского Союза.

Глава МИД России обвинил Запад в усилении напряженности, «нарушении обязательств и здравого смысла».

Комментарии Лаврова появились на следующий день после того, как Белый дом заявил, что угроза российского вторжения в Украину остается высокой, поскольку развернуто около 100 тысяч российских военных.

«Угроза военного вторжения высока», - сказал журналистам 13 января советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, а посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер заявил после переговоров с Россией в Вене, что Россия может диверсиями сфабриковать повод для вторжения в Украину.

Дипломаты отрицательно оценили неделю переговоров высокого уровня со встречами между Вашингтоном и Москвой, а также отдельные раунды дискуссий с НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на фоне беспокойства Запада, что наращивание российских военных сил на границе с Украиной может стать прелюдией к вторжение.

Вашингтон и его союзники решительно отвергли требование Москвы по поводу «гарантий безопасности», исключающих расширение НАТО, и предупредили о «последствиях», если Россия возобновит свою агрессию против Украины.