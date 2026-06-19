Після погроз Україні Лавров раптом заговорив про дипломатичний шлях

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито надає перевагу дипломатичним методам для досягнення цілей так званої "спеціальної військової операції". Про це він сказав після заяв представників Кремля щодо можливих масованих атак на Україну, повідомляють росЗМІ.

За словами Лаврова, Росія розглядає дипломатичний шлях як пріоритетний варіант досягнення своїх цілей. Водночас він окреслив умови, які Москва вважає необхідними для такого сценарію.

Зокрема, глава російського МЗС заявив про потребу в гарантіях безпеки для Росії на західних кордонах, а також про забезпечення прав російськомовного населення та збереження православної віри.

Крім того, Лавров традиційно звинуватив країни Заходу у військово-політичній експансії. На його думку, така політика нібито суперечить принципам багатополярного світу, який формується.

Заява російського міністра пролунала на тлі чергових погроз з боку Кремля щодо посилення ударів по території України та триваючої повномасштабної війни.

Як повідомляло раніше ForUa, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після атаки безпілотників на Москву заявив, що російська армія продовжить регулярні масовані удари по об'єктах в Україні.