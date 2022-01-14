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Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией, однако никогда не пойдет на компромисс относительно основных принципов европейской безопасности.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью DW. 

«Мы переживаем критический для европейской безопасности период. Мы выслушали Россию, объявили наши позиции. Мы готовы к диалогу с Россией, но никогда не пойдем на компромисс относительно основных принципов европейской безопасности», - отметил Столтенберг, подчеркнув, что дискуссия на заседании Совета Россия-НАТО 12 января была очень тяжелой.

По словам генсека НАТО, у России есть выбор – диалог или конфронтация с Западом. В то же время, он предупредил о последствиях для РФ в случае военной эскалации против Украины.

«Мы четко заявили, что за (нападение на - ред.) Украину будут серьезные последствия в виде строгих экономических санкций. Мы будем оказывать поддержку Украине, чтобы она могла повысить способность защищать себя», - заявил Столтенберг.

Он также добавил, что страны НАТО сделают все необходимое не только для защиты восточного фланга Альянса, но и для сдерживания любой агрессии против союзников.

Столтенберг подчеркнул, что у НАТО есть планы на случай непредвиденных обстоятельств. Хотя Украина не подпадает под действие статьи 5 о коллективной обороне как партнер, а не член  НАТО, Альянс предоставляет ей поддержку.

«Большинство поддержки предоставляют на двусторонней основе разные союзники - Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и другие. И я приветствую это. В конце концов, это помощь Украине в самозащите. И это важно, потому что это тоже четкий сигнал России», - отметил генсек Североатлантического альянса. 

Напомним, в среду, 12 января, в штаб-квартире Альянса провели заседание Совета Россия-НАТО. По итогам заседания генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО предоставляет практическую и политическую поддержку Украине и будет продолжать такие усилия для обеспечения права Украины на самооборону.
ForUm

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