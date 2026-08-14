Росія не збирається йти на перемирʼя у війні проти України

Кремль не має наміру припиняти бойові дії в Україні на лінії зіткнення.

"Ми не опустимося, але свої власні методи зробимо набагато жорсткішими, щоб зруйнувати все, що підживлює військову машину Києва з боку Заходу. І ми це вже робимо. Вони вже починають стогнати. Не випадково дедалі більше голосів із різних куточків нашого спільного простору закликають негайно зупинитися. Так не вийде. Зупинятися треба тоді, коли є довгострокове, надійне, стале врегулювання. Якби ми зараз раптом зупинилися на лінії зіткнення, ми, по суті, дозволили б знецінити подвиг наших дідів і прадідів, які перемогли нацизм. Це неможливо розглядати", - сказав глава російського МЗС Сергій Лавров.

Він визнав, що в РФ люди страждають, гинуть від терористичних актів, але йдеться про відповідальність за тисячолітню історію російської держави.

Фото: МЗС РФ.