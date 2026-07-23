Лавров заявив про нібито готовність РФ до переговорів

23 липня, державний секретар США Марко Рубіо провів зустріч з очільником Міністерства закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим.

У МЗС РФ заявили, що вони поспілкувалися щодо широкого кола питань двостороннього та міжнародного порядку денного в рамках розвитку нещодавніх контактів на найвищому рівні.

Лавров поінформував Рубіо про реальний стан справ у російсько-української війни, а також заявив про неприпустимість подальшого постачання зброї Україні.

Лавров знову підтвердив готовність російської сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту та прихильність тим пропозиціям, які були висунуті американською стороною під час зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі.

Вони обговорили нормалізацію умов функціонування дипломатичних місій Росії та США.

Під час зустрічі було досягнуто домовленості про продовження контактів на рівні зовнішньополітичних відомств, зокрема в рамках участі двох країн у роботі міжнародних організацій.

Фото: МЗС РФ.