Пятый президент Украины, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко уверен, что не окажется в тюрьме.

В интервью Настоящему Времени он заявил: «Во-первых, речь идет не о судьбе Порошенко, речь идет о судьбе Украины. И когда несколько недель назад я уехал из Украины, у меня было международное турне, которое затронуло пять стран, безусловно, там были важные встречи. Но за эти несколько недель изменилось очень многое, потому что власть Зеленского и Зеленский лично инициировал оглашение мне подозрения не уполномоченным на это прокурором с помощью манипуляций в офисе генерального прокурора, арест всех моих активов, нападения на средства массовой информации. И на сегодняшний день они пытались донести сообщение о том, что лучше бы было мне не возвращаться, что они бы отнеслись к этому с пониманием, что ничего бы страшного не было».

Порошенко считает, что главная цель, которую преследует сейчас Зеленский, – напугать его.

«Владимир Александрович, я за пять лет своего президентства дал отпор Путину вместе с командой, вместе с Украиной при вооруженной агрессии. Мы провели большое количество реформ, и уж точно не вам меня пугать и не вас бояться. Безусловно, вместо того, чтобы объединиться, Зеленскому надо отвлечь внимание очередным видео, очередными посадками, но тут не на того нарвались, поэтому у меня плохая новость для вас, Владимир Александрович, я возвращаюсь и возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, это того не стоит», - заявил пятый президент, добавив, что возвращается, « чтобы защищать Украину».

«Я не окажусь за решеткой, не хватит ни духу, ни сил, ни воли. Послушайте, я же все-таки пятый президент, я не могу не вернуться и предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и в 2014-м, и в 2019 году. Я не могу не вернуться, потому что сейчас именно с нашей командой большое количество людей связывает свои надежды на будущее. И те изменения, которые произошли в социологических опросах, в электоральной среде, показывают, что наша политическая сила опередила Зеленского, опередила «слуг народа» и на сегодняшний день это еще одна причина, почему Зеленский действует таким образом: потому что он хочет по примеру 2012 года убрать с парламентских выборов своего основного конкурента. Мы ему такой подарок не сделаем, потому что ключевая позиция: он должен объяснить обществу, в чем состоит государственная измена Порошенко», - сказал политик.

«Знаете, когда было 120 дел со всей глупостью, начиная от томоса [об автокефалии Православной церкви Украины] и заканчивая Минскими соглашениями, я все это еще терпел, но это уже второе дело про государственную измену. Вы знаете, когда было первое дело, которое Зеленский возбудил? Госизмена мне была предъявлена на основании телефонного разговора с Байденом, это еще до избрания Байдена президентом. Потом они быстро закрыли дело о госизмене и начали новое. И не вам, Владимир Зеленский, человеку, который четыре раза уклонялся от мобилизации, человеку, который выступал в оккупированной Горловке, танцуя перед сепаратистами, человеку, который изображал из моей страны Украину-проститутку, и человеку, который ни разу с 2014-го по 2019 год не был на фронте, а который брал деньги от Коломойского, выполняя его приказы, – не вам обвинять меня в государственной измене. И есть еще одна мотивация у Зеленского делать это: это месть, месть господина Коломойского за утраченные активы, через которые он крал деньги украинцев из государственного бюджета», - сказал Порошенко.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

6 января Порошенко, который находится в командировке в ЕС, заявил, что вернется в Украину 17 января.