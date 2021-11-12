Нардепу Гео Леросу вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста «за то, что не опроверг пост о Денисе Ермаке».

Об этом он сообщил в Facebook.

«Вы ведь помните, как на видео Денис Ермак торговал от имени брата государственными должностями. За то, что я не опроверг этот факт, который все видели воочию, они меня тоже хотят посадить. Еще раз повторяю, даже этот факт не доказан, а ни одного сообщения об опровержении я не получал от государственных органов», - пишет нардеп.

В ГБР сообщили, что по поручению исполняющего обязанности генерального прокурора 12 ноября 2021 года народному депутату уведомлено о подозрении за неисполнение решения суда, вступившее в законную силу.

Так, 11 августа 2021 года Киевский апелляционный суд признал недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию, распространенную депутатом 29 марта 2020 года на его странице в одной из социальных сетей.

Одновременно указанным постановлением суда народный депутат Украины обязан опровергнуть распространенную им информацию, опубликовав на своей странице соответствующий текст.

Указанное решение суда 11 августа 2021 вступило в законную силу и действует.

«Народный депутат Украины умышленно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел реальные возможности», - заявили в ГБР.

После открытия исполнительного производства, наложения двух денежных взысканий, а также неоднократного предупреждения об уголовной ответственности за умышленное неисполнение судебного решения, государственный исполнитель обратился в Государственное бюро расследований с уведомлением о совершении уголовного правонарушения.

По результатам проведения следственных и процессуальных действий следователи получили достаточные доказательства для уведомления о подозрении.

Квалифицировано уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

11 ноября народному депутату Украины Гео Леросу вручено подозрение за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады. 4 ноября он во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.