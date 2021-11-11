11 ноября 2021 года по поручению исполняющего обязанности генпрокурора вручено письменное уведомление о подозрении народному депутату Украины Гео Леросу за грубое нарушение общественного порядка в сессионном зале Верховной Рады.

Следователи ГБР в рамках расследования уголовного производства установили, что 4 ноября народный избранник, выступая с парламентской трибуны, оскорбительно высказался в отношении высших должностных лиц государства. При этом он не реагировал на замечания председательствующего на заседании, продолжал подобные действия даже после выключения микрофона. Осознавая, что выступление не будет фиксироваться средствами массовой информации, показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения.

«В этих действиях депутата четко прослеживается цель избранника – создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к своему лицу», - заявили в ГБР.

Парламентарий при этом злоупотреблял своими полномочиями народного депутата Украины на выступление во время обсуждения кандидатуры члена правительства.

Лицо подозревается в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу (ч. 1 ст. 296 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до 4 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство по уголовному производству осуществляет Офис Генерального прокурора.

4 ноября народный депутат Гео Лерос во время выступления в парламенте показал средний палец президенту Владимиру Зеленскому.