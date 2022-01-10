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Русская Православная Церковь будет всегда поддерживать и защищать позицию Иерусалимского Патриархата по вопросу присутствия христианства на Святой Земле.

Об этом сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью телеканалу «Россия-1», комментируя проблему сохранения христианского присутствия на Святой Земле, на актуальность которой указал Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви, сообщает patriarchia.ru.

«Знаем о трудностях, с которыми сталкивается Иерусалимская Церковь. Солидарны с Блаженнейшим, поддерживаем его и будем, конечно, выступать в защиту Иерусалимского Патриархата, в том числе за сохранение принадлежащей ему собственности», – сказал Патриарх Кирилл.

При этом Святейший Патриарх указал на огромную опасность искусственно подпитываемого религиозной идеей радикализма, так как «религиозные войны – это то, от чего человечество страдало веками».

Предстоятель РПЦ напомнил, что христианство является религией мира, и поскольку самая главная заповедь христиан - «возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя» (Мк. 12, 30-31), то христианская идея не может сопровождаться никаким радикализмом.

«Надеемся на принятие нашей проповеди без всякого принуждения теми, к кому эта проповедь обращается», – подчеркнул Патриарх Кирилл.

Проявления радикализма и фанатизма в межрелигиозных отношениях очень опасны, и это касается не только Святой Земли, но и других регионов мира, констатировал Предстоятель. 

«Поэтому Русская Православная Церковь всегда выступает за диалог, в том числе за диалог с представителями других религий, чтобы искать общие позиции и стремиться выработать общий подход к тому, что сейчас происходит в мире и в межрелигиозных отношениях», – заключил Патриарх Кирилл.
ForUm

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