Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о полном восстановлении порядка в республике.

«Полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены, в рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях», - заявил Токаев в понедельник на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, на сегодня в органы полиции доставлены «около 8 тыс. лиц, и правоохранительными и специальными органами проверяется их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям».

Он подчеркнул, что в Казахстане «все государственные органы работают над тем, чтобы полностью вернуть страну к нормальной жизни». При этом глава государства заявил, что речь идет о попытке государственного переворота, а подготовка к беспорядкам в Казахстане шла продолжительное время.

«Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра, тщательно спланированная операция вступила в решающую фазу (…) Об этом свидетельствуют синхронные нападения на здания региональных властей, правоохранительных органов, следственные изоляторы, стратегические объекты, банки, телевышку и телеканалы. Захватывались аэропорты, перекрывались автомобильные и железные дороги, блокировалась работа скорой помощи и пожарных», - отметил он.

Президент Казахстана подтвердил, что Казахстан намерен защищать право народа на мирное волеизъявление и открытый диалог с властью. «В то же время мы будем жестко пресекать любые формы насильственного экстремизма и боевые действия против Казахстана. Не позволим покушаться на наш государственный суверенитет и территориальную целостность. Казахстан будет твердо соблюдать свои международные обязательства», - подчеркнул он.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В стране был введен режим чрезвычайного положения.