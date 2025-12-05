Нардепи не підвищили зарплати військовослужбовцям, але збільшили видатки на свою діяльність

У бюджеті-2026, попри словесні баталії, не збільшили зарплат військовослужбовцям ЗСУ. Натомість депутати проголосували за суттєве збільшення виплат на свою діяльність.

Офіцер батальйону «Свобода» НГУ «Рубіж» та колишній народний депутат Андрій Іллєнко різко розкритикував рішення Верховної Ради підвищити депутатські виплати. В етері Радіо Свобода (програма «Свобода Live») він назвав це «другою зарплатою без звітности».

«Це не питання навіть самих тих грошей, які пішли на це. В масштабах держави це не є великі гроші. Питання в справедливості, – наголосив Іллєнко. – Не дратуйте людей, не дратуйте того солдата, який зараз сидить і бачить ці всі новини», – додав він.

Також Іллєнко вважає, що базова тилова зарплата солдата має становити щонайменше еквівалент у 1000 євро.