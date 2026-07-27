Нарахування зарплати – один із тих процесів, де ціна помилки особливо висока. Неправильно розрахований ПДФО, пропущена індексація, некоректне відображення лікарняного – кожна з цих помилок може призвести до штрафів або претензій від співробітників. При цьому в багатьох компаніях розрахунок досі ведеться вручну або в таблицях, де контроль залежить виключно від уважності конкретної людини.

Програма для розрахунку зарплати вирішує цю проблему на рівні системи: алгоритми перевіряють коректність нарахувань, відстежують зміни в законодавстві і формують усі необхідні документи автоматично.

Що насправді включає «облік персоналу»

Часто під цим терміном розуміють лише нарахування і виплату зарплати. Насправді повноцінний облік персоналу охоплює значно більше:

ведення кадрових справ: прийом, переведення, звільнення, відпустки, лікарняні;

облік робочого часу і табелювання;

розрахунок усіх видів виплат: оклад, надбавки, премії, відпускні, компенсації, лікарняні, декретні;

нарахування ЄСВ, утримання ПДФО і військового збору;

формування платіжних відомостей і доручень;

підготовка звітності: 4ДФ, звіт з ЄСВ, дані для пенсійного фонду.

Кожна з цих задач має свою логіку і залежить від інших. Якщо лікарняний введений некоректно, це вплине на розрахунок середньої зарплати, нарахування відпускних і суму ЄСВ. У ручному обліку відстежити такі залежності складно – в автоматизованій системі вони перевіряються автоматично.

Де ручний облік дає збій

Таблиці Excel справляються з розрахунками, поки кількість співробітників невелика і умови нарахування прості. Але навіть у невеликій компанії з'являються ситуації, де таблиця перестає бути надійним інструментом:

Зміни в законодавстві. Ставки, форми звітності, правила розрахунку лікарняних і відпускних змінюються регулярно. Вчасно оновити всі формули в таблицях – задача, яку легко пропустити у щоденному завантаженні.

Нестандартні ситуації. Сумісництво, неповний робочий день, різні графіки, мобілізація співробітників, виплати за лікарняними від ФСС – кожна з цих ситуацій вимагає окремої логіки, яку важко коректно реалізувати в таблиці.

Звітність. Формування 4ДФ або звіту з ЄСВ вручну на основі таблиць займає години і залишає простір для помилок. Автоматизована система формує ці звіти натисканням кількох кнопок – на основі вже введених даних.

Залежність від конкретної людини. Якщо бухгалтер, який веде зарплату, йде у відпустку або звільняється, а весь облік тримається у його особистих файлах – це операційний ризик для всієї компанії.

Що дає спеціалізована програма

Автоматичне нарахування за налаштованими правилами. Оклад, надбавки, коефіцієнти, премії – усе розраховується на основі введених параметрів без участі бухгалтера в кожному конкретному розрахунку. Зміни в умовах одного співробітника не впливають на дані інших.

Облік усіх видів відсутності. Відпустки, лікарняні, відрядження, мобілізація – кожен статус має свої правила розрахунку. Програма враховує їх автоматично і коригує нарахування за конкретний місяць.

Актуальні ставки і форми. Розробники підтримують програму в актуальному стані: зміни в ставках ЄСВ, ПДФО, військового збору або формах звітності вносяться через оновлення. Бухгалтер не мусить самостійно відстежувати кожну законодавчу зміну і коригувати таблиці вручну.

Зв'язок з кадровим обліком. Прийом на роботу, зміна посади або окладу, оформлення відпустки – усі ці кадрові події автоматично впливають на розрахунок зарплати. Дані вводяться один раз і використовуються в усіх пов'язаних документах.

Готова звітність. Платіжні відомості, реєстр нарахувань, звіти для ДПС і ПФУ формуються в потрібному форматі на основі вже введених даних. Вивантаження для електронного подання відбувається без додаткових кроків.

На що звертати увагу при виборі

Програм для розрахунку зарплати на ринку кілька, і різниця між ними суттєва. Ключові параметри для порівняння:

Підтримка українського законодавства. Програма має регулярно оновлюватися під зміни в нормативній базі. Уточніть у постачальника, як швидко виходять оновлення після змін у законодавстві.

Інтеграція з бухгалтерією. Якщо зарплата ведеться окремо від бухгалтерського обліку, дані між ними доведеться синхронізувати вручну. Краще обирати рішення, де зарплатний і бухгалтерський модулі пов'язані між собою.

Підтримка нестандартних ситуацій. Перевірте, як система обробляє лікарняні від ФСС, мобілізацію, неповний робочий час, сумісництво. Якщо такі кейси є у вашій компанії, вони мають бути опрацьовані до впровадження.

Технічна підтримка. Питання при роботі із зарплатою виникають саме в момент нарахування – наприкінці місяця або перед звітністю. Важливо, щоб підтримка відповідала оперативно, а не за кілька днів.

Якщо компанія планує автоматизувати не лише розрахунок заробітної плати, а й бухгалтерський облік загалом, варто звернути увагу на комплексні рішення. Для цього IT-Artel впроваджує рішення лінійки MASTER: MASTER: Зарплата та кадри - для автоматизації кадрового обліку та розрахунку заробітної плати, MASTER: Бухгалтерія - для ведення бухгалтерського й податкового обліку відповідно до вимог законодавства України.

Висновок

Автоматизація розрахунку зарплати – це не питання зручності, а питання точності і надійності. Програма для розрахунку зарплати усуває залежність від ручних операцій, знижує ризик помилок і вивільняє час бухгалтера на задачі, які дійсно вимагають аналізу. Чим раніше компанія переходить на автоматизований облік, тим менше виправлень їй доведеться робити пізніше.