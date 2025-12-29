Зарплати соціальних працівників зростуть у два з половиною рази з 1 січня

Кабмін ухвалив рішення про підвищення посадових окладів для фахівців, які працюють у надавачів соціальних і реабілітаційних послуг. Відповідна постанова набуває чинності з 1 січня 2026 року.

За даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України, у цій сфері зайнято близько 80 тисяч фахівців. Якість та доступність допомоги для громадян безпосередньо залежить від їхньої професійної діяльності.

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін підкреслив, що така робота вимагає не лише високої кваліфікації, а й значної емоційної залученості та здатності до співпереживання. Він наголосив, що підвищення оплати праці є необхідним кроком для справедливої підтримки тих, хто щодня допомагає іншим.

Згідно з рішенням Кабміну, для визначення розміру посадових окладів таких працівників затверджено застосування коефіцієнта 2,5. Це забезпечить зростання окладів приблизно на 150 відсотків.

Зокрема, передбачені такі зміни в окладах:

Посадовий оклад соціального менеджера п'ятнадцятого тарифного розряду зросте з 8 243 гривень до 20 607 гривень.

Оклад фахівця із соціальної роботи дванадцятого тарифного розряду збільшиться з 6 773 гривень до 16 932 гривень.

Оклад молодшої медичної сестри четвертого тарифного розряду підвищиться з 4 058 гривень до 10 145 гривень.

У профільному міністерстві очікують, що покращення умов оплати праці дасть змогу зберегти фахові кадри та забезпечить умови для подальшого розвитку соціальних і реабілітаційних послуг в Україні.