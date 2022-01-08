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Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко "взяв курс на збереження суверенітету та зближення з сусідами", а також закликав повернути Україну "до лона істинної віри".

Про це він заявив під час виступу із Різдвяним привітанням у Мінську, пишуть Букви.

“Нам треба зробити все, щоб повернути Україну в лоно нашої справжньої віри. А там стався навіть за релігійними напрямками такий розкол, який подолати буде дуже складно. Це те, що й нам хотіли у 2020 році піднести: автокефалію, розкол нашої Церкви. Ви це все знаєте. Ми цього уникли. І я не хочу, щоб це повторилося у наших сусідів”, – наголосив Лукашенко.

За словами лідера білоруського режиму, у прийдешньому році такі держави, як Білорусь, “не зможуть вижити наодинці”.

“Світ зміниться в плані об’єднання націй і держав в альянси. Таким державам, як ми, буде не просто важко вижити поодинці – це буде неможливо. Тому я пішов на жорсткіший курс, щоб зберегти наш суверенітет і незалежність, щоб ми були державою. Але були в тісному контакті з нашими найближчими друзями і братами. Хто це? Це Росія. Це Казахстан. Це Україна. Все одно, що там відбувається сьогодні. Там люди знедолені до крайнощів. Це не може тривати довго”, – сказав він.

ПЦУ та Міністерство закордонних справ України наразі не коментували ці заяви.
ForUm

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