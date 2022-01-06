Александр Лукашенко призвал участников протеста в Казахстане к переговорам с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым.

«Я хочу просто обратиться от белорусов к этим (их бандитами кто-то называет, разные там люди) протестующим. Я бы им просто сказал, что ну, пошумели, покричали, хватит. Хватит. Надо договариваться, пока далеко не зашли. А с президентом Токаевым можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек», - сказал Лукашенко, передает Белта.

Он убежден, что казахстанцы должны понять: это их страна и другой у них не будет. «Перевернуть страну - дорого потом ее будет восстанавливать. И там противоречия между кланами, группами дай бог какие, еще надо будет договориться», - отметил он.

«Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым (он приглашает всех, кто желает) для переговоров и выстраивания своего государства», - выразил уверенность Лукашенко.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть пострадавшие.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.

В стране введен режим чрезвычайного положения.