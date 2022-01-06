В ходе беспорядков в Казахстане 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, 8 человек - погибли, сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел.

«В ряде регионов страны сегодня продолжились беспорядки, вандализм, организованные провокаторами и хулиганствующими элементами. Атака шла с применением камней, арматуры, бит, зажигательной смеси. Нападению были подвергнуты ряд объектов госуправления, жизнеобеспечения, торговли, общепита и банковских услуг, а также спецавтотранспорт здравоохранения, противопожарной службы и имущество обычных граждан», - сообщили в пресс-службе ведомства, передает портал Tengrinews.kz.

По данным МВД, зафиксированы случаи воспрепятствования госпитализации раненых, передает Интерфакс.

«От рук бесчинствующей толпы пострадали сотни людей, обеспечивающих правопорядок и здоровье населения - правоохранителей, медиков, простых жителей, в том числе 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии получили ранения, погибли 8», - сообщили в МВД.

В настоящее время, по данным ведомства, органы внутренних дел принимают все необходимые меры для недопущения роста погрома.

«Ряд подстрекателей и участников беспорядков, преступивших законов, привлекаются к уголовной и административной ответственности. МВД призывает жителей не поддаваться на провокации и предупреждает об ответственности за противоправные действия», - добавили в министерстве.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о погибших и раненых в ходе массовых волнений в стране.

Как сообщал ForUm, митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.