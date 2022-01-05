Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о погибших и раненых в ходе массовых волнений в стране.

Обращение политика транслировал государственный телеканал «Хабар 24», передает Интерфакс.

«Есть убитые и раненые, толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих и издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы. И это терпеть нельзя. Помимо Алматы обстановка накалилась и в некоторых других центрах, в связи с чем в ряде регионов мной введено чрезвычайное положение», - сказал президент.

Токаев также заявил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности республики, которым ранее руководил бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.

«Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко», - сказал Токаев.

Как сообщал ForUm, митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.