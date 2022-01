Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Алматинской области, сообщила пресс-служба главы государства.

Как говорится в указе, опубликованном на сайте президента, «в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан», в целях «восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Алматинской области чрезвычайное положение на период с 12 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года», передает Интерфакс.

На период действия чрезвычайного положения в Алматинской области вводится комендантский час с 23:00 минут до 7:00.

На период режима ЧП создается комендатура Алматинской области. Комендантом назначен начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.

