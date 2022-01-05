Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в данный момент в посольство Украины в Казахстане не поступало никаких сообщений от украинцев, которые проживают в Казахстане, относительно угроз их жизни или безопасности, связанных с массовыми акциями протеста в стране.

«По состоянию на данный момент посольство Украины в Казахстане не получало никаких сообщений от граждан Украины относительно прямых угроз их жизни и безопасности», - сказал Кулеба во время совместного с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем брифинга в среду, передает Интерфакс-Украина.

Он также призвал украинцев, которые находятся в Казахстане, регистрироваться в онлайн-системе «Друг» и, в случае возникновения любой угрозы для их жизни и здоровья, сообщать об этом украинским дипломатам.

«Мы будем пристально следить за развитием ситуации в Казахстане. Для нас сейчас главное – это безопасность граждан. Поэтому все граждане Украины, которые сейчас находятся на территории Казахстана, должны демонстрировать бдительность и избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять угрозу для их жизни и здоровья», - подытожил Кулеба.

Как сообщал ForUm, митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе Казахстана). Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях режим чрезвычайного положения на период до 19 января и комендантский час, который будет действовать с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку.