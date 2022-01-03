Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области осудил местного жителя за надругательство над Ханукией по ч. 1 статьи 161 Уголовного кодекса Украины.

Подсудимый полностью признал свою вину, сообщили в Объединннной еврейской общине Украины (ОЕОУ).

Подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначили 1 год лишения свободы с освобождением на 1 год испытательного срока.



Осужденного обвинили в разжигании национальной вражды и ненависти.



Напомним, ночью 5 декабря в Ужгороде Ханукию сбросили в реку Уж. Это произошло, когда еврейская община праздновала 7-й день Хануки. Незадолго до этого в округе были расклеены антисемитские листовки.