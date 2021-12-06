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Полицейские Ужгорода открыли уголовное производство из-за повреждения меноры - ханукального светильника иудеев, сообщила полиция Закарпатья.

«Сегодня, 5 декабря, около 15:20 поступило сообщение от представителя еврейской общины о том, что неизвестные сбросили в реку Ханукальную Менору. Последняя была установлена на Театральной площади неподалеку от областной филармонии», - указано в сообщении.

На место происшествия прибыли полицейские для установления всех обстоятельств происшествия и изучения записей с камер видеонаблюдения.

Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса (Хулиганство). Санкция статьи предусматривает от штрафа до ограничения свободы сроком до пяти лет.
ForUm

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