Прах Андрія Мельника та його дружини прикордонники занесли на територію України на руках

У пункті пропуску «Ужгород» відбулася урочиста церемонія зустрічі праху одного з провідників українського національного руху Андрія Мельника та його дружини Софії Мельник (Федак), яких після десятиліть поховання за кордоном повернули в Україну.

Труни з прахом подружжя на територію України внесли українські прикордонники. Під час церемонії військові тричі схилили їх у символічному поклоні.

У заході взяли участь заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук, голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, представники духовенства, військові, ветерани, пластуни та ліцеїсти.

Під час церемонії труни вкрили державними прапорами та українськими вишитими рушниками з гуцульськими орнаментами. Також пластуни передали землю з Красного поля — на знак вшанування ролі Андрія Мельника у створенні Карпатської Січі та підтримці прагнення закарпатців до незалежності.

Проводжали Андрія та Софію Мельників із пункту пропуску під звуки гімну ОУН «Зродились ми великої години».

Надалі прах доправлять до Києва, де відбудеться перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі.