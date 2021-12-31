Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва даст «адекватный ответ» на «любые возможные военные провокации Киева против Донбасса».
«На любые возможные военные провокации Киева против Донбасса будет дан адекватный ответ», - сказал он в интервью РИА Новости.
По словам Лаврова, Запад якобы продолжает поддерживать милитаристские устремления украинских властей, а та, «естественно, воспринимает такую поддержку как карт-бланш на проведение силовой операции».
Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин не исключил, что Украина готовит новую военную операцию против Донбасса, считает, что к этому нужно готовиться.
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