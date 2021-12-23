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Президент РФ Владимир Путин не исключил, что Украина готовит новую военную операцию против Донбасса, считает, что к этому нужно готовиться.

Об этом Путин заявил на пресс-конференции в четверг, сообщает Интерфакс.

«Теперь нам говорят: война, война, война. Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию (против Донбасса - ИФ) и нас заранее предупреждают: не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, а вмешаетесь и будете защищать - такие-то и такие-то новые санкции последуют. И готовиться, может быть, к этому», - сказал президент РФ.

По словам Путина, что касается Крыма, то «толкают и туда тоже».

«Но мы же должны думать о перспективах обеспечения своей безопасности даже не на сегодняшний день и не на следующей неделе, а на ближайшую перспективу. Как Россия должна жить-то с этим? Все время с оглядкой? Что там будет и когда долбанут?» - сказал он.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Киев готовит провокации в Донбассе с использованием неустановленных химических веществ.
ForUm

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