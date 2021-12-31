Офис генерального прокурора подтвердил наличие уголовных производств против девяти из десяти возможных причастных к деятельности тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке, фигурирующих в материале Радио Свобода. Об этом Офис сообщил в ответ на информационный запрос. Фигуранты:
- Орлянский Антон Михайлович, 1985 г.р.,
- Гайдук Глеб Владиславович 1992 г.р.
- Гавшин Павел Александрович 1980 г.р.,
- Артемов Михаил Владимирович 1990 г.р.,
- Бредихин Андрей Васильевич 1970 г.р.,
- Кулинич Михаил Владимирович 1997 г.р.,
- Еремичев Руслан Владимирович 1979 г.р.,
- Бутенко Владимир Владимирович 1980 г.р.
- Кривонос Юрий Сергеевич 1978 г.р.
Остальные трое, по данным расследователей Bellingcat, имеют российские паспорта.
«В одном из уголовных производств, досудебное расследование в котором закончено, последним пяти лицам из приведенного в Вашем запросе перечня, сообщено о подозрении в участии в составе террористической организации «ДНР», участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением, незаконно содержавшимся в здании ЧАО «Изоляция»… Обвинительный акт в этом уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу. Лицу, указанному третьим в списке Вашего запроса, о подозрении не сообщали», – отмечает Офис генпрокурора.
«Остальным лицам из перечня сообщено о подозрении в участии в составе террористической организации «ДНР», участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением, незаконно содержавшимся в здании ЧАО «Изоляция», то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины. В настоящее время досудебное расследование остановлено в связи с розыском подозреваемых», – говорится в ответе на запрос Радио Свобода.
Помещение бывшего завода «Изоляция» захватили контролируемые Россией группировки в 2014 году. Позже, по словам пленных и заложников, возвращавшихся по обменам, стало известно, что в «Изоляции» действует тюрьма. Есть десятки свидетельств о пытках там. В Украине Офис генпрокурора ведет уголовные дела по событиям в этом месте.
Узниками тюрьмы «Изоляция» были, в частности, ученый Игорь Козловский и журналист Станислав Асеев.
СБУ расследует уголовное производство в отношении одного из бывших главарей так называемой «ДНР» Дениса Куликовского, возглавлявшего незаконную тюрьму «Изоляция».
СБУ обращается к людям, которые незаконно содержались в тюрьме «Изоляция», пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить в Главное следственное управление СБУ по телефонам: (044) 255-50-69, (093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).
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