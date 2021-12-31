Офис генерального прокурора подтвердил наличие уголовных производств против девяти из десяти возможных причастных к деятельности тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке, фигурирующих в материале Радио Свобода. Об этом Офис сообщил в ответ на информационный запрос. Фигуранты:

Орлянский Антон Михайлович, 1985 г.р.,

Гайдук Глеб Владиславович 1992 г.р.

Гавшин Павел Александрович 1980 г.р.,

Артемов Михаил Владимирович 1990 г.р.,

Бредихин Андрей Васильевич 1970 г.р.,

Кулинич Михаил Владимирович 1997 г.р.,

Еремичев Руслан Владимирович 1979 г.р.,

Бутенко Владимир Владимирович 1980 г.р.

Кривонос Юрий Сергеевич 1978 г.р.

Остальные трое, по данным расследователей Bellingcat, имеют российские паспорта.

«В одном из уголовных производств, досудебное расследование в котором закончено, последним пяти лицам из приведенного в Вашем запросе перечня, сообщено о подозрении в участии в составе террористической организации «ДНР», участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением, незаконно содержавшимся в здании ЧАО «Изоляция»… Обвинительный акт в этом уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу. Лицу, указанному третьим в списке Вашего запроса, о подозрении не сообщали», – отмечает Офис генпрокурора.

«Остальным лицам из перечня сообщено о подозрении в участии в составе террористической организации «ДНР», участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и жестоком обращении с военнопленными и гражданским населением, незаконно содержавшимся в здании ЧАО «Изоляция», то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 260, ч. 1 ст. 258-3 и ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины. В настоящее время досудебное расследование остановлено в связи с розыском подозреваемых», – говорится в ответе на запрос Радио Свобода.

Помещение бывшего завода «Изоляция» захватили контролируемые Россией группировки в 2014 году. Позже, по словам пленных и заложников, возвращавшихся по обменам, стало известно, что в «Изоляции» действует тюрьма. Есть десятки свидетельств о пытках там. В Украине Офис генпрокурора ведет уголовные дела по событиям в этом месте.

Узниками тюрьмы «Изоляция» были, в частности, ученый Игорь Козловский и журналист Станислав Асеев.

СБУ расследует уголовное производство в отношении одного из бывших главарей так называемой «ДНР» Дениса Куликовского, возглавлявшего незаконную тюрьму «Изоляция».

СБУ обращается к людям, которые незаконно содержались в тюрьме «Изоляция», пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить в Главное следственное управление СБУ по телефонам: (044) 255-50-69, (093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).