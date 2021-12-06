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СБУ расследует уголовное производство в отношении одного из бывших главарей так называемой «ДНР» Дениса Куликовского, возглавлявшего незаконную тюрьму «Изоляция». Под его руководством террористы удерживали и пытали граждан, в том числе украинских военных.

В настоящее время следователи органов безопасности устанавливают всех потерпевших от противоправной деятельности злоумышленника, сообщил пресс-центр ведомства.

Установлено, что он руководил тюрьмой боевиков, которую в 2014 году обустроили на территории бывшего изоляционного завода во временно оккупированном Донецке. Туда террористы свозили незаконно задержанных украинцев. По указаниям злоумышленника к людям оказывали насилие и психологическое давление.

Кроме того, по данным досудебного расследования, он лично участвовал в пытках потерпевших.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по:

  • ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации),
  • ч. 1 ст. 260 (участие в непредвиденных законом военизированных или вооруженных формированиях),
  • ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц),
  • ч. 2 ст. 149 (получение и укрывательство человека с целью эксплуатации с использованием принуждения и иной зависимости потерпевшего, совершенное в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ обращается к людям, которые незаконно содержались в тюрьме «Изоляция», пострадавшим от преступных действий ее руководителя, или были свидетелями этих фактов, сообщить в Главное следственное управление СБУ по телефонам:

(044) 255-50-69,

(093) 458-06-77 (с использованием мессенджеров WhatsApp, Signal, Viber, Telegram).

Напомним, 9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика террористической организации «ДНР», главу незаконной тюрьмы на временно оккупированной территории Донецкой области «Изоляция».

В интервью Радио Свобода Станислав Асеев, который также попал в «Изоляцию», вспоминает, что «Палыч» жил в тюрьме, не покидая ее. Боевик боялся, что его убьют, из-за этого его психика пошатнулась.
ForUm

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