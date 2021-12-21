Бывший узник тюрьмы «Изоляция» в Донецке, журналист Станислав Асеев считает технически невозможной попытку освобождения заключенных тюрьмы в результате штурма, планы которого якобы разрабатывались украинским спецподразделениями.

«Люди, которые рассказывают якобы о штурме, который они хотели предпринять в 2019 году, не понимают, что такое «Изоляция». И в этом их большая проблема. Штурм не возможен ни с точки зрения человека, который там сидел, ни технически», - сказал Асеев в интервью агентству Интерфакс-Украина.

По его мнению, «люди, которые рассказывают сомнительные истории о штурме, не понимают, кто сидит в «Изоляции». «Например, вы открываете 8-ую камеру, там сидит 20 человек, все в гражданской одежде. За 28 месяцев моего пребывания в тюрьме не было ни дня, чтобы я не сидел с кем-то из боевиков. Представьте ситуацию: открывается дверь, перебита вся охрана, заходят люди в балаклавах и говорит – пошли… Как вы будете разделять этих людей, кто боевик, а кто просто перевозчик? Как вы собираетесь их вывозить, и кто из них согласится с вами пойти, включая три женские камеры», - сказал он.

«Более того, господин с позывным «Лермонтов» (настоящая фамилия: Михаил Николов, – ИФ), который якобы должен был участвовать в этой спецоперации, как-то в интервью сказал, что после штурма группа собиралась еще и взорвать в «Изоляции» все склады с боеприпасами. Учитывая, какое количество боекомплектов там находится, снесло бы часть района. И дело даже не в этом, потому что ведь смысл таких операций как раз в тишине», - сказал Асеев.

«Все это - сценарий низкопробного боевика. И цель этих людей состоит не более, чем в попытке «шатнуть» Офис президента на фоне всех историй с «вагнеровцами», «Палычем» и т.д. Они играют на эмоциях, чтобы сказать, что у президента очередная «зрада», мол, они готовили, а Зеленский все отменил. Безусловно, сегодня есть вещи, за которые можно критиковать власть, но не нужно превращать судьбы людей в рекламную историю», - сказал Асеев.

Как известно, Асеев был похищен 11 мая 2017 года и удерживался боевиками «ДНР» до 29 декабря 2019 года. Журналист пробыл в плену 31 месяц, из них 28 месяцев его содержали на территории «Изоляции» в Донецке. Освобожден в рамках обмена 29 декабря 2019 года.