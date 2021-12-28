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Чеченский доброволец Адам Осмаев, воевавший против оккупационных сил РФ на Донбассе, ответил Рамзану Кадырову, призвавшему захватить Украину.

«Достойные чеченцы защищали и будут защищать Украину от российской агрессии! Никакие орды орков и их рабов — предателей чеченского народа, нас не поставят на колени! Концерт у Кобзона (умер в 2018 году, — ред.) они получат, а не Украину, инша Аллах», — написал ветеран АТО.

26 декабря на пресс-конференции в городе Грозный глава российского региона Чечня Рамзан Кадыров заявил о готовности «решить вопрос» с «присоединением» Украины к России или Чечне, добавив, что если бы перед ним поставили такую ​​задачу, он бы давно с ним справился.
ForUm

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