Управделами президента России потратило 117 миллионов рублей (более полутора миллионов долларов) на организацию пресс-конференции президента Владимира Путина. Об этом со ссылкой на данные госзакупок пишут российские СМИ.

Так, на дезинфекцию пришедших на пресс-конференцию журналистов потратили 1,4 миллиона рублей (более 19 тысяч долларов). По данным госзакупки, это – сумма двухдневной аренды шести дезинфекционных кабин, которые были установлены при входе, и средств с частицами серебра, которые распылялись на каждого, кто проходит через кабины.

Издание «Медуза» отмечает, что нет никаких лекарственных организаций, рекомендующих использовать серебро таким образом.

17-я предновогодняя пресс-конференция Путина прошла 23 декабря в московском Манеже. В этом году на мероприятие не было свободной аккредитации – Кремль сам выбирал и приглашал представителей тех или иных СМИ. В списке в результате оказались 507 человек, более половины из них – из регионов.

Среди аккредитованных были также журналисты Радио Свобода, телеканала «Дождь» и издание «Медуза», признанные российскими властями СМИ – «иноагентами». При этом ни одному из сотрудников этих СМИ вопрос задать так и не дали.

Журналистов «Новой газеты», главный редактор которой Дмитрий Муратов в этом году получил Нобелевскую премию мира, на встречу с Путиным не пригласили, объяснив это ограничениями Роспотребнадзора.

Корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк не пошел на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, хотя получил приглашение.

По словам Цымбалюка, ему «бесчисленное количество раз» звонили из пресс-службы Кремля, спрашивая, посетит ли он мероприятие. В то же время журналист напомнил, что против него в России открыли несколько административных производств по обвинениям в экстремизме.