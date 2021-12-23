Украинский журналист, собственный корреспондент УНАН в РФ Роман Цимбалюк, «несмотря на настойчивые приглашения из пресс-службы Кремля», посмотрел пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина онлайн.

«Еще ни разу за 13 лет своей работы в Москве я не пользовался таким вниманием спецслужбы пресс-службы Кремля, как на этой неделе. Мне позвонили оттуда бессчетное количество раз с вопросом, приду ли на встречу с Владимиром Путиным в Манеже», - написал он.

«Администрация президента России инфицировала против меня не просто травлю, а дело, вполне реальное, с вызовом в прокуратуру. И пресс-служба того же президента ждет, когда же придет неудобный и наглый Цимбалюк, и можно будет показать демократический и дружелюбный настрой Путина в прямом эфире! Потому что Путину можно задавать любые вопросы, он их ждет и без них скучает, но некому их задавать - нет журналистов, а если есть, они обоснованно боятся за свою жизнь и свободу», - добавил журналист.

Напомним, адвокат Николай Полозов будет защищать интересы Цимбалюка, которого вызывают в прокуратуру Москвы «для дачи объяснений и участия в рассмотрении вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.3.1 КоАП РФ».

Цимбалюк рассказал, что его преследуют в Российской Федерации за якобы разжигание межнациональной розни в отношении россиян.

Роман Цимбалюк – украинский журналист, собственный корреспондент агентства УНИАН в РФ. Он единственный украинский корреспондент, аккредитованный в России. Цимбалюк занимает жесткую проукраинскую позицию, отличился язвительными вопросами к российским политикам, включая президента РФ Владимира Путина, и смелыми заявлениями в поддержку Украины на популярных ток-шоу российского телевидения. Живет в Москве.