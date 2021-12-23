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Заявление президента России Владимира Путина в ходе его большой пресс-конференции в четверг о якобы подготовке Украиной «военной операции» на Донбассе не соответствует действительности, заявил в комментарии Радио Свобода спикер МИД Украины Олег Николенко.

«Украина стремится исключительно к миру. Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, в первую очередь в Нормандском формате, ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта. Более того, глава офиса президента Украины и наша делегация в Трехсторонней контактной группе проделали титаническую работу, чтобы вчера добиться возобновления режима прекращения огня», – заявил спикер МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве призвали Россию сконцентрироваться на выполнении договоренностей о прекращении огня и завершении международного вооруженного конфликта на востоке Украины.

«Люди по обе стороны линии разграничения в Донецкой и Луганской областях заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников», – подчеркнули в МИД.

Ранее сегодня во время ежегодной пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин заявил, что при президенте Украины Петре Порошенко «украинские власти дважды предприняли попытку с помощью силы решить вопрос на Донбассе», и теперь «создается впечатление, что, может, готовят третью военную операцию».

«Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше, осматриваясь, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены, а затем под прикрытием этих новых систем вооружения подтолкнуть радикалов и на решение вопросов на Донбассе вооруженным путем», – выразил вслух свои размышления Путин.

Он в очередной раз обвинил Украину в невыполнении Минских договоренностей, отказе от общения с представителями незаконных вооруженных группировок «ДНР» и «ЛНР», заявив, что Россия якобы не является стороной войны на Донбассе, а только «посредницей».
ForUm

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