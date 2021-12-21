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Соединенные Штаты внимательно следят за делом по обвинению в государственной измене пятого президента Украины, лидера «Евросолидарности» Петра Порошенко, заявляет посольство США в Украине.

«Соединенные Штаты внимательно следят за делом против пятого президента Порошенко. Очень важно, чтобы процесс и результат основывались на принципах верховенства права, а не на политических мотивах», - говорится в Twitter посольства.

Как сообщал ForUm, 20 декабря Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций  в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий.

По мнению следствия, своими действиями фигуранты производства поставили энергетическую сферу в зависимость от РФ и террористических организаций, что, в свою очередь, подорвало экономическую безопасность государства в 2014-2015 годах, лишило возможностей для диверсификации источников поставок энергетических ресурсов, а также дало РФ более широкие возможности для дальнейшего вмешательства во внутренние дела Украины и ведения против нее подрывной деятельности.

В Бюро сообщили, что в связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было вручено способом, предусмотренным Уголовным процессуальным Кодексом, то есть направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Сам Порошенко заявил, что вернется из заграничной командировки в первой половине января 2022 года.
ForUm

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