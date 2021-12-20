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Появились первые статистические данные по использованию «ковидной тысячи» из программы «еПоддержка». Первые три места по использованию денег – именно у культуры и креативных индустрий, сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«На 1-м месте – кинотеатры. На втором – с небольшим отрывом – книжные магазины. На третьем – театральные продюсерские агентства. Также на 6-м музыкальные группы, на 10-м – производство и дистрибуция видеофильмов, на 11-м – туристические достопримечательности и шоу», - написал он.

Ткаченко надеется, что помощь государства культуре и креативным индустриям через оплату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить тяжелые времена пандемии.

«К сожалению, в списке израсходованных «ковидных тысяч» нет музеев. Поэтому напоминаю всем работникам музейного дела о такой важной вещи, как продвижение своих заведений. А украинцев призываю выбрать для своего досуга и поход в музей тоже», - резюмировал министр.

Как сообщал ForUm, с 13 декабря стартовал пилот проекта «єПідтримка», с помощью которого можно получить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19.

В программе еПоддержка, в рамках которой проходят выплаты, на данный момент участвуют шесть банков (Monobank, «Альфа-банк», «А-Банк», «Приватбанк», «Укргазбанк», Ощадбанк), но их список будет расширяться. На обычную карту деньги получить нельзя.

Чтобы получить деньги, нужно оформить виртуальную карту в одном из банков партнеров, а затем заполнить заявку в приложении «Дия» в разделе «Услуги».

Для участия в программе принимаются «зеленые» сертификаты только в приложении «Дия». Сертификаты с портала «Дия» или же бумажные справки не принимаются.

Время ограничено - потратить деньги нужно за 4 месяца или же выплаты вернутся государству.
ForUm

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