также в разделеОбщество
С сегодняшнего дня пограничники могут осуществлять поверхностную проверку лиц, вещей и транспорта 6
Цимбалюк рассказал, за что его преследуют в России 21
С украинским COVID-сертификатом можно будет посетить более 80 стран 16
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве военного в Днипре 16
В Украине продлят адаптивный карантин до конца марта 2022 года 15
Рада переименовала город Владимир-Волынский 51
ГБР проверяет причастность чиновников горсовета Кривого Рога к миллиардным схемам 16
Непризнанный «герой России» ехал сотрудничать с украинскими спецслужбами 29
Адвокат: Журналиста Цимбалюка в РФ обвиняют в экстремизме 20
Более тысячи украинских женщин получили звание «Мать-героиня» 10
14 декабря. Картина дня 34
До -18С: В Украину идет похолодание 101
«5 книг от спикера»: Стефанчук посоветовал книги для чтения на каникулах 103
В Минздраве объяснили, как получить дополнительную дозу вакцины людям с медицинскими показаниями 19
С апреля антибиотики будут продавать только по электронному рецепту 24
На Закарпатье отремонтировали самый длинный в области мост 30
Рада упростила получение гражданства для воевавших за Украину 30
Две петиции об отмене «принудительной» вакцинации собрали подписи 23

Приватбанк активирует оформление специальной цифровой карты єПідтримка, чтобы клиенты банка стали первыми, кто получает государственную помощь.

Открыть такую карту можно за несколько кликов в мобильном банке Приват24, ообщила пресс-служба финучреждения.

Для этого нужно:

  • обновить Приват24 до последней версии;
  • зайти во вкладку «Кошелек»;
  • нажать меню «Добавить»;
  • выбрать карту єПідтримка.

После подписания заявления на открытие карты останется нажать кнопку, чтобы отправить данные в Дію. Для зачисления суммы пособия достаточно с 19 декабря в мобильном приложении Дія подать заявление на получение 1000 грн, выбрать номер карты для выплаты пособия и дать согласие на обработку персональных данных по закону.

По условиям программы, карта єПідтримка будет действовать 4 месяца со дня получения средств. Получатель помощи может потратить ее на безналичную оплату услуг в сферах культуры, физической культуры и спорта, внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом, а также для приобретения книг в книжных магазинах на территории Украины.

Как сообщал ForUm, с 13 декабря стартовал пилот проекта «єПідтримка», с помощью которого можно получить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

50
Теги