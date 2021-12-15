Приватбанк активирует оформление специальной цифровой карты єПідтримка, чтобы клиенты банка стали первыми, кто получает государственную помощь.

Открыть такую карту можно за несколько кликов в мобильном банке Приват24, ообщила пресс-служба финучреждения.

Для этого нужно:

обновить Приват24 до последней версии;

зайти во вкладку «Кошелек»;

нажать меню «Добавить»;

выбрать карту єПідтримка.

После подписания заявления на открытие карты останется нажать кнопку, чтобы отправить данные в Дію. Для зачисления суммы пособия достаточно с 19 декабря в мобильном приложении Дія подать заявление на получение 1000 грн, выбрать номер карты для выплаты пособия и дать согласие на обработку персональных данных по закону.

По условиям программы, карта єПідтримка будет действовать 4 месяца со дня получения средств. Получатель помощи может потратить ее на безналичную оплату услуг в сферах культуры, физической культуры и спорта, внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом, а также для приобретения книг в книжных магазинах на территории Украины.

Как сообщал ForUm, с 13 декабря стартовал пилот проекта «єПідтримка», с помощью которого можно получить тысячу гривен за вакцинацию от COVID-19.