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С сегодняшнего дня клиенты Ощадбанка, имеющие в приложении «Дия» зеленый COVID-сертификат о двух дозах вакцинации, могут оформить в Ощад 24/7 карту єПідтримка для получения 1000 грн государственной помощи.

Для этого нужно:

  • в главном меню Ощад 24/7 вверху справа нажать «+» и выбрать «Заказать карту» – єПідтримка;
  • с 20 декабря в приложении «Дия» (раздел «Услуги») подать заявку на получение средств, выбрать открытую карту єПідтримка и ожидать зачисления средств.

Открытие, обслуживание и закрытие счета и карты єПідтримка бесплатно.

Срок действия – 4 месяца со дня зачисления государственной помощи. Соответственно, зачисленные средства необходимо израсходовать за это время. Пополнение/снятие средств со счета, перечисление на другие счета программой єПідтримка не предусмотрено.

Потратить средства можно как онлайн, так и офлайн, но исключительно в безналичной форме, на следующие категории товаров и услуг:

  • авиа- и ж/д билеты в пределах Украины;
  • билеты в театры, кинотеатры, в музеи, на концерты;
  • книги;
  • спорт и фитнесс.

Полный список категорий расходов можно просмотреть на портале Дия.

Неиспользованные средства вернутся государству.

 

 
ForUm

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