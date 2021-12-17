Европейский парламент 16 декабря 548 голосами принял новую резолюцию «Ситуация на границе с Украиной и на оккупированных Россией украинских территориях» с призывом к России. 69 депутатов выступили против резолюции, 54 – воздержались, сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Это очень своевременная и важная резолюция, в которой Европейский Парламент прямо подчеркивает, что РФ должна увести свои вооруженные силы от нашей границы и прекратить создавать дополнительные угрозы территориальной целостности Украины. Для нас очень важно, что в этой же резолюции Европейский Парламент четко подтвердил перспективу вступления Украины в ЕС», - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В МИД подчеркнули, что резолюция в очередной раз показала, что европейские партнеры ясно понимают размер и масштаб современных вызовов безопасности в Европе, а также источник этих вызовов.

В документе также говорится, что строгие экономические, финансовые, персональные санкции ЕС, США и других международных партнеров должны умерить Россию и демотивировать ее от дальнейшей агрессии.

Отвергаются любые попытки России включить другие страны в свою «сферу влияния» и таким образом определить их будущее. Приветствуем поддержку Европейскими парламентариями свободы выбора Украиной своих партнеров и союзников.

«Требуя от РФ уважения к международному праву, европарламентарии настойчиво призывают Россию выполнять свои обязательства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и гарантировать свободу судоходства в Черном море и транзитный проход через международный Керченский пролив к портам Азовского моря», - резюмировали в МИД.

Как сообщал ForUm, с конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.

В Госдепе США обеспокоены, что Россия может «повторить ошибку 2014 года», а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.

21 ноября глава ГУР Кирилл Буданов заявил: Россия может готовить вторжение в Украину на конец января: она планирует наносить удары из Беларуси, по восточным областям, Мариуполю и Одессе. По его словам, перед вторжением РФ будет проводить психологическую спецоперацию.

У Путина назвали «истерикой» сообщения о возможном новом вторжении России в Украину. При этом в Кремле не исключают неких «провокаций» от Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию от президента США Джозефа Байдена, что Российская Федерация не будет продолжать эскалацию на территории Украины.